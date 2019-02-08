Первый фаунистический заказник создан в Москве

Москва, , 08:35 — REGNUM В Москве появилась новая особо охраняемая природная территория (ООПТ). В столице создан первый фаунистический заказник «Братеевская пойма», сообщается на портале мэра столицы.

На территории Братеевской поймы обитают 174 вида редких исчезающих птиц. 63 вида птиц занесены в Красную книгу Москвы.

В пойме живут такие редкие птицы, как красноголовый нырок, хохлатая чернеть, чирок-трескунок и шилохвость и др. Отмечается, что местные условия оптимальны для многих пернатых.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области на кадастровый учет были поставлены три заказника и два памятника природы, в том числе заповедники с территориями, пострадавшими от лесных пожаров 2010 года.

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