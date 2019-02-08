В Южной Корее примут на работу в государственные школы 836 сотрудников

Сеул, , 08:19 — REGNUM 8 февраля управление образованием Seoul Metropolitan Office of Education опубликовало на своей официальной странице, что в 2019 году на конкурсной основе будет принято 836 сотрудников в государственные средние школы, сообщает The Korean Economic Daily.

Среди всех сотрудников в государственные школы требуются: 621 преподаватель — предметник (по 22 предметам), 78 сотрудников в школьный мед. пункт, 54 преподавателя специального среднего образования, 45 школьных консультантов, 30 специалистов по вопросам питания и 8 библиотекарей.

Известно, что для мужчин отведено 193 рабочих места, что составляет 23,1% от общего количества требуемых сотрудников. В 2017 году преподавателям мужского пола предлагали 167 рабочих мест (24,5% от общего количества), а в 2018 году — 2010 рабочих мест (22,5% от общего количества).

Новые преподаватели и сотрудники государственных школ вступят в свои обязанности с 1 марта после прохождения профессиональной подготовки в течение 11−20 дней.