Глава Amazon обвинил таблоид в шантаже интимными фото

Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Самый богатый человек в мире, глава компании Amazon Джефф Безос обвинил таблоид National Enquirer в шантаже его интимными фотографиями, об этом он рассказал на портале для публичных объявлений Medium.

По его словам, он нанял частного детектива, чтобы выяснить, как его личные фотографии, которые он отправил любовнице, оказались в распоряжении таблоида National Enquirer. Глава Amazon добавил, что 6 февраля главный редактор таблоида потребовал прекратить расследование, иначе он опубликует фотографии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2019 года Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи. Брак четы Безос продлился 25 лет — они поженились в 1993 году. У них четверо детей — трое сыновей и приемная дочь из Китая.

Читайте также: Bloomberg: Супруга Безоса после развода станет богатейшей женщиной в мире