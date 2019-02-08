8 февраля в Москве ожидается около 0 °С и гололедица

Москва, , 07:53 — REGNUM Сегодня, 8 февраля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

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По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице днём составит — 2,0 °С. При этом по области столбики термометров могут опуститься до — 5 °C. Ветер юго-западный, 5—10 м/c.

Также метеорологи обещают небольшой снег и гололедицу.

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Добавим, что такая погода не изменится до конца текущей недели. В выходные дни также вероятен снег и около 0 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 февраля в Москве начнётся потепление. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до плюсовых температур.

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