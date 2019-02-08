Криминалисты опознали тело футболиста Эмилиано Салы

Лондон, , 07:40 — REGNUM В том, что игроку британского футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сале не удалось выжить в авиакатастрофе, произошедшей в январе 2019 года над Ла-Маншем, сомнений не осталось. Поднятое накануне, 7 февраля, спасателями тело второй жертвы опознано. По данным судмедэкспертов, это тело Салы.

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Марадона надеется, что Эмилиано Сала жив

«Тело, доставленное в порт Портленд, было официально идентифицировано судмедэксертом Дорсета как футболист Эмилиано Сала», — говорится в сообщении полиции британского графства Дорсет в Twitter.

Семьям футболиста и пилота Дэвида Ибботсона сообщили об опознании.

https://twitter.com/dorsetpolice/status/1093640230173900800

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Спасатели извлекли тело из обломков самолета футболиста Салы

Как сообщало ИА REGNUM, легкомоторный самолёт, вылетевший из французского Нанта в британский Кардифф, исчез с радаров вечером 21 января 2019 года. На борту находились два человека — игрок британского футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Перед взлётом спортсмен успел отправить сообщение своим друзьям, в котором сказал, что ему страшно.

Сначала в ходе поисков удалось обнаружить только плавающие в воде вещи, позднее, 4 февраля, был найден и пропавший с радаров над Ла-Маншем самолёт. Его обнаружили на дне пролива. Из воздушного судна было извлечено тело одного из находившихся на борту людей. Тело второй жертвы было извлечено 7 февраля.