Работники завода в Актюбинске более 9 месяцев не могут получить зарплату

Актюбинск, Казахстан, , 07:41 — REGNUM Администрация Актюбинского щебеночного завода более девяти месяцев не выплачивает заработную плату своим работникам, сообщает 7 февраля новостной портал западного Казахстана «Мой город».

Общий размер долга ТОО «Жанатас Актобе» по заработной плате составляет 64 млн тенге ($169 тыс.). Деньги не могут получить более 100 работников.

7 февраля работники предприятия приехали в областной центр и обратились в администрацию области.

«На сегодня по вашему вопросу мы идем более жестко и кардинально. В прошлом году мы дали им предупреждение. Теперь мы выдаем уведомление о том, что мы расторгаем контракт», — сказал заместитель акима (главы) Актюбинской области Кайрат Бекенов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года общий долг работодателей Казахстана по заработной плате составил 1,97 млрд тенге ($5,21 млн по курсу на 25 января).

Читайте ранее в этом сюжете: Общий долг работодателей Казахстана перед работниками превышает $5 млн