Директора скандального пермского приюта для пожилых людей объявили в розыск

Пермь, , 07:36 — REGNUM В Перми силовики объявили в розыск исполнительного директора частного приюта «Надежда». Мужчина не явился на допрос в следственный отдел, сообщает портал 59.ru.

Напомним, 6 февраля интернат для престарелых оказался в центре скандала и по результатам проверки стал фигурантом уголовного дела. В приют нагрянула большая комиссия в составе представителей краевого минсоцразвития, правоохранителей и надзорных органов. Поскольку входную дверь проверяющим не открывали, то пришлось использовать силовой метод.

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Попав в здание, проверяющие выяснили, что в частном жилом доме расположен приют. В нём на момент проверки находились 12 престарелых людей. Всех их в срочном порядке пришлось эвакуировать. Старики были истощёнными, обезвоженными, а в интернате царила антисанитария. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Все пожилые люди из приюта доставлены в государственные социальные и медицинские учреждения. Сейчас устанавливаются родственники пенсионеров, чтобы решить вопрос дальнейшего жизнеустройства стариков.

Примечательно, что в здание, где расположен приют «Надежда», ранее действовал другой частный приют «Мария», он оказывал аналогичные услуги и также оказался в центре скандала, оказывая услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

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