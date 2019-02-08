Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России

Стокгольм, , 07:21 — REGNUM В России на общественный транспорт «можно положиться» вне зависимости от скачков температуры, об этом рассказала журналистка из Швеции Анна-Лена Лаурен в статье для газеты Dagens Nyheter.

«Поезда, троллейбусы, метро. В России всё ходит по графику вне зависимости от скачков температуры, морозов, слякоти, гололеда», — отметила Лаурен.

Так, уточнила журналистка, даже в Сибири при 40-градусных морозах работа железнодорожного транспорта не нарушается. Также Лаурен удивило то, что железные дороги в стране контролирует государство, у которого есть «армия» работников по обслуживанию транспортной системы.

Именно в этом, заключила журналистка, и состоит разница между Россией и Швецией, где все системы контроля автоматизированы.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ) разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.

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