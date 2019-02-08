Минсельхоз Казахстана предложил ужесточить наказание за браконьерство

Астана, , 07:23 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Казахстана предложило ужесточить наказание за браконьерство и исключить из уголовного кодекса республики условное лишение свободы за данное преступление. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Ерлан Нысанбаев, сообщает 8 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, браконьеры должны получать реальные сроки, так как действующее законодательство лояльно относится к данной категории правонарушений. Кроме того, предложено также увеличить размеры штрафов.

Нысанбаев добавил, что для поддержки инспекторов лесного хозяйства необходимо ввести поощрения, которые будут отчисляться с выплат браконьеров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 по 2018 год в Казахстане было задержано 811 браконьеров, но большая часть не понесла наказание из-за отсутствия доказательств правонарушения.

Читайте также: В Казахстане предложили улучшить условия работы лесников