Опасные услуги? Возбудили уголовное дело в отношении частного приюта Перми

Пермь, , 07:20 — REGNUM В Перми возбуждено уголовное дело в отношении приюта для престарелых людей «Надежда». Основанием стали материалы выездной проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

6 февраля в трехэтажном здании коттеджа, где расположен интернат, побывали проверяющие — чиновники и правоохранители. По данным надзорного ведомства коттедж имеет статус частного жилого дома. На момент проверки в здании находились 12 пожилых людей, которые нуждались в помощи. Обслуживающий персонал, состоящий всего из трех человек, не имел соответствующей квалификации.

Прокуратура сделала вывод о многочисленных нарушениях требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, создающих угрозу жизни и здоровья, пребывающих там стариков. Всех престарелых пермяков эвакуировали. В настоящее время они находятся в медицинских и социальных госучреждениях города. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В надзорном ведомстве также сообщили, что в 2018 году проводили неоднократные проверки по тому адресу, где расположен сейчас приют «Надежда». По итогам зафиксированных нарушений было возбуждено уголовное дело хозяйка приюта осуждена по двум статьям Уголовного кодекса — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконное предпринимательство. Женщину приговорили к одному году и четырём месяцам лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из частного приюта 6 февраля массово госпитализировали истощённых и обезвоженных стариков. Поскольку дверь проверяющим не открывали, то, как признались в минсоцразвития, пришлось действовать в силовом формате.

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