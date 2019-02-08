Три недели «каникул»: во всех школах Якутска продлён карантин

Якутск, , 07:14 — REGNUM Эпидемиологи Якутска пока не считают возможным возобновление занятий в учебных заведениях столицы республики. Карантинные мероприятия, которые ранее предполагалось завершить 8 февраля, продлены до 13-го, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

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«Ограничение распространяется на все общеобразовательные учреждения на территории Якутска, а также на учреждения дополнительного образования и проведение внешкольных мероприятий», — пояснили в горадминистрации.

Решение о продлении карантинных мероприятий было принято санитарно-противоэпидемической комиссией Якутска в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе остаётся напряженной. Эпидпороги превышены во взрослой возрастной группе и среди взрослых.

Горожанам советуют соблюдать все меры профилактики, в том числе носить медицинские маски, принимать противовирусные препараты, стараться избегать посещения детьми мест массового пребывания. В списке рекомендаций также самоизоляция во время болезни и частое мытьё рук.

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Карантинные мероприятия в Якутске длятся с 23 января, 13 февраля с момента отмены занятий будет ровно три недели.

Как сообщало ИА REGNUM, решение объявить карантин во всех школах столицы Якутии было принято, когда в республике заболеваемость ОРВИ превысила нормативные уровни в два раза, а в Якутске — в 2,7 раза. 82% заболевших в городе были дети, доля вирусов гриппа достигала 37,9%.