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В центральном и восточном Китае ожидают снег и ледяной дождь

Общество

В западных частях центральной китайской провинции Хунань и восточных районах северо-западной китайской провинции Гуйчжоу ожидается ледяной дождь

В центральном и восточном Китае ожидают снег и ледяной дождь
Sancho85
Ледяной дождь

Пекин, 8 февраля 2019, 05:52 — REGNUM  Метеорологический департамент Китая прогнозирует, что снег и снег с дождем придут в центральные и восточные районы Китая уже в ближайшие три дня в связи с резким вторжением холодного воздуха, сообщает 8 февраля агентство Синьхуа.

От слабого до умеренного снег или снег с дождем обрушатся на некоторые северо-западные и северные районы долин рек Хуанхэ и Хуайхэ, северные районы рек Янцзы и Ханьцзян, а также на северо-восточные районы Китая в целом. В некоторых районах может пойти сильный снег. В западных частях центральной китайской провинции Хунань и восточных районах северо-западной китайской провинции Гуйчжоу ожидается ледяной дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, холодный фронт накроет большинство районов юга Китая уже в ближайшие дни, что приведет к падению температур на 6−8, а в некоторых районах и на 10 градусов Цельсия.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Китая ждут похолодание, дожди и резкое падение температур

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