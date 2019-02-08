В Китае стали меньше гибнуть на дорогах во время празднования Нового года

Пекин, , 05:42 — REGNUM Никаких серьезных дорожно-транспортных происшествий, приведших к гибели более 10 человек, не было зафиксировано в Китае за первые четыре дня празднования Весеннего фестиваля (Китайского Нового года), сообщили в Министерстве общественной безопасности Поднебесной, передает 7 февраля агентство Синьхуа.

Пять ДТП, унесших жизни по меньше мере троих человек каждый были зафиксированы на 17:00 по местному времени 7 февраля с начала нового года по Лунному календарю. Согласно статистике, их число снизилось на 44,4% в сравнении с тем же периодом 2018 года. Кроме того, не было зафиксировано никаких транспортных пробок или отсрочки рейсов за все четыре дня празднования.

Напомним, что согласно устоявшейся вековой традиции, граждане Китая, как бы далеко они не были от дома, всегда возвращаются на малую родину или то место, где проживают их близкие для того, чтобы вместе с семьей встретить Новый год. Учитывая миллиардное население Китая, это приводит к транспортному буму, который в 2019 году продлится с 21 января по 1 марта.

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