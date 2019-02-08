В Тибете объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с метелями

Лхаса, Китай, , 05:27 — REGNUM В Тибетском автономном районе на северо-западе Китая объявлено погодное предупреждение в связи с приходом снежной бури, которая, как ожидается засыплет снегом южные районы Тибета, передает 7 февраля агентство Синьхуа.

Снег уже накрыл уезды Ньялам и Цзилунг города Сигацзэ, а также уезд Буранг округа Нгари. Метеорологи объявили предупреждение о метели, подняв уровень погодной опасности с желтого до оранжевого. Это означает, что сила снега и ветра будут только нарастать.

Отметим, что Тибетский Новый год (Лосар) и Китайский Новый год (Весенний фестиваль) по случайному стечению обстоятельств выпали в 2019 году на один и тот же день, 5 февраля. Как правило Тибетский новый год сопровождается религиозными ритуалами, молитвами, гонками на лошадях, а также семейными собраниями.

Напомним также, что в Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы возрастает от синего к желтому до оранжевого и красного по мере нарастания.

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