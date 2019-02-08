В Китае растет количество наказаний за создание нелегальных фондов

Пекин, , 05:16 — REGNUM Китайские суды разрешили 9271 дел, связанных с преступлениями в сфере создания фондов в 2018 году, что на 8,37% больше, чем годом ранее, сообщили в Верховном народном суде Китая, передает 7 февраля агентство Синьхуа.

В суде отметили, что с 2015 по 2018 годы общее количество таких дел достигло 28 тыс. При этом, в Китае действуют настолько жесткие наказания, чтобы преступник никогда не смог оправиться и снова попытаться взяться за старое.

При помощи интернета, как инструмента, в Китае за последние годы было создано огромное количество нелегальных фондов. В частности, в 2017 году 20% нелегальных фондов в Китае разместились именно в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае 2760 человек получили уголовные сроки в 2018 году за незаконные публикации. Это касается прежде всего порнографии и пиратской продукции.

Читайте также: В Китае 2670 человек получили уголовные сроки за незаконные публикации

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Китая в январе удалили из интернета миллионы вредных публикаций