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Британские ученые изучили последствия употребления вина с пивом

Общество

Испытуемые страдали от похмелья одинаково

Лондон, 8 февраля 2019, 05:13 — REGNUM  Группа ученых из Великобритании провела исследование, влияет ли употребление вина и пива в разной последовательности на тяжесть похмелья, сообщает журнал American Journal of Clinical Nutrition.

В своем исследовании ученые пытались рассмотреть гипотезу, влияет ли тяжесть похмелья или вероятность его наступления от последовательности употребления вина и пива. Поводом к исследованию послужили народные слухи, что необходимо употреблять сначала пиво, а потом вино, чтобы не страдать от похмелья.

В ходе исследования ученые набрали три фокус-группы разного возраста, телосложения и пола. Одна группа употребляла сначала пиво, а затем вино, вторая группа — наоборот, а третья группа пила только один напиток. Через неделю фокус-группы поменяли местами и повторили эксперимент. По результатам ученые выяснили, что тяжесть похмелья во всех группах оказалась одинаковой.

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Научные исследования
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