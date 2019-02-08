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В Британии перед Джорджем Оруэллом посмертно извинились за отвергнутое эссе

Общество

«В защиту английской кулинарии» не было издано

Лондон, 8 февраля 2019, 04:50 — REGNUM  Извинения за то, что не была издана работа Джорджа Оруэлла «В защиту английской кулинарии» посмертно принес писателю Британский совет, передает ВВС.

Эссе было написано больше 70 лет назад и не было издано, поскольку, как отметил старший политический аналитик совета Аласдер Доналдсон, никто не решился его опубликовать после голодной зимы 1945 г. Теперь же работа вышла в свет.

Отмечается, что эссе содержит рецепты, не все из которых эксперты сочли удачными. Но в целом работа названа «превосходной».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля стало известно, что в Лондоне издали два ключевых романа знаменитых китайских писателей Цзян Цзылуна и Цзя Пинва.

Читайте ранее в этом сюжете: В Лондоне изданы англоязычные версии книг двух популярных писателей Китая

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