Gucci поспешил извиниться за «расистский» свитер-балаклаву

Флоренция, Италия, , 04:03 — REGNUM Извинения принес дом моды Gucci за свитер-балаклаву, который некоторые люди сочли намеком на расизм. Извинения опубликованы в Twitter.

Твит с извинениями был опубликован после того, как в соцсетях новинку от Gucci подвергли резкой критике. Речь идет о свитере-балаклаве, закрывающем не только шею, но и нижнюю часть лица.

Некоторые пользователи интернета сочли, что модели в свитерах — балаклавах похожи на карикатуру на чернокожих. Реагируя на эти заявления, модный дом распространил следующее сообщение:

«Gucci искренне извиняется за оскорбление, которое нанес шерстяной свитер-балаклава. Уверяем, что вещь была немедленно убрана из нашего интернет-магазина и из всех торговых точек».

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