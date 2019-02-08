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Английская писательница Розамунда Пилчер умерла в возрасте 94 лет

Общество

Она скончалась в результате болезни

Лондон, 8 февраля 2019, 02:47 — REGNUM  Британская писательница Розамунда Пилчер скончалась в шотландском Данди на 95-м году жизни, сообщает газета The Guardian.

Информацию о смерти писательницы подтвердил ее сын Робин. Он отметил, что его мать перед рождеством заболела бронхитом, а 3 февраля у нее случился приступ, после которого она так и не смогла вернуться в сознание и умерла.

Пилчер написала множество романов, наиболее известный и популярный из которых — «Семейная реликвия», написанный в 1987 году. Миллионы экземпляров этой книги были проданы по всем миру.

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