Английская писательница Розамунда Пилчер умерла в возрасте 94 лет

Лондон, , 02:47 — REGNUM Британская писательница Розамунда Пилчер скончалась в шотландском Данди на 95-м году жизни, сообщает газета The Guardian.

Информацию о смерти писательницы подтвердил ее сын Робин. Он отметил, что его мать перед рождеством заболела бронхитом, а 3 февраля у нее случился приступ, после которого она так и не смогла вернуться в сознание и умерла.

Пилчер написала множество романов, наиболее известный и популярный из которых — «Семейная реликвия», написанный в 1987 году. Миллионы экземпляров этой книги были проданы по всем миру.