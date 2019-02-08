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Молодая пара в Кувейте развелась через три минуты после свадьбы

Общество

Жених не вовремя посмеялся над невестой

Эль-Кувейт, 8 февраля 2019, 02:45 — REGNUM  Молодожены из Кувейта развелись через несколько минут после регистрации брака, сообщает газета The Sun

Сообщается, что буквально через несколько секунд после свадебной церемонии невеста споткнулась. В ответ жених посмеялся над ее неуклюжестью и назвал ее глупой. Невеста расплакалась и потребовала расторгнуть брачный договор. Отмечается, что это самая короткая продолжительность брака в истории Кувейта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2018 года 27-летний молодой человек из племени масаи в Кении женился одновременно на двух девушках. Несмотря на то, что в этом племени практикуется многоженство, брак с двумя женщинами сразу является необычным даже для них.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кении мужчина женился на двух девушках одновременно

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