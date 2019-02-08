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Лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген умер на 92-м году жизни

Общество

«Эйген говорил, что делает свои исследования для блага человечества»

Берлин, 8 февраля 2019, 02:38 — REGNUM  Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии по химии, Манфред Эйген скончался на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба немецкого Института биофизической химии Макса Планка.

«Его подход к исследованию жизненных процессов с использованием биологических, физических и химических методов широко практикуется в Институте биофизической химии, основанном им в 1971 году. Эйген говорил, что делает свои исследования для блага человечества», — говорится в сообщении.

Эйхен получил Нобелевскую премию в 1967 года вместе с английскими учеными Рональдом Норришем и Джорджем Поттером за исследования сверхбыстрых химических реакций.

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