Чубайс прокомментировал освобождение пытавшегося его убить Квачкова

Москва, , 23:29 — REGNUM Глава «Роснано» Анатолий Чубайс пожелал бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, которые в 2005 году пытался организовать на него покушение, «счастливой старости». Об этом Квачков написал на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 7 февраля.

Напомним, что в 2005 году Квачкова обвинили в покушении на Чубайса, но суды разных инстанций несколько раз выносили оправдательный приговор по этому делу. Тем не менее некоторое время Квачков просидел в тюрьме по этому делу.

«Журналисты засыпают вопросами, что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости», — написал Чубайс на своей странице в социальной сети Facebook.

Стоит отметить, что в 2013 году Квачков был приговорен к 13 года тюрьмы по обвинению в подготовке вооруженного мятежа. Верховный суд России однако сократил срок наказания до восьми лет. В августе 2017 года Квачков получил еще 1,5 года колонии строгого режима за возбуждение ненависти и вражды.

Недавно 282 статья уголовного кодекса России была частично декриминализована, и суд освободил Квачкова, который был осужден по этой статье, от наказания. Ожидается, что из колонии бывший полковник выйдет 19 февраля.

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