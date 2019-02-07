Четверг, 7 Февраля 2019 года
23:29:31 МСК

Актёр Панин опроверг сообщения об эмиграции в США

Общество

Ранее в социальных сетях появилось фото якобы загранпаспорта Алексея Панина с визой США

Москва, 7 февраля 2019, 23:23 — REGNUM  Российский актёр Алексей Панин опроверг сообщения о его возможной эмиграции в США. Об этом он сообщил 7 февраля в видеоролике, опубликованном в Instragram.

«Никто никуда не едет. Я первый раз слышу про какую-то эмиграцию в Америку», — заявил актёр.

Напомним, ранее сегодня в Instagram-аккаунте, посвящённом Алексею Панину, появилось фото якобы загранпаспорта артиста с американской визой и с подписью: «Билет в один конец».

Вместе с тем многие пользователи в комментариях усомнились в том, что актёр действительно может уехать из страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить