Актёр Панин опроверг сообщения об эмиграции в США

Москва, , 23:23 — REGNUM Российский актёр Алексей Панин опроверг сообщения о его возможной эмиграции в США. Об этом он сообщил 7 февраля в видеоролике, опубликованном в Instragram.

«Никто никуда не едет. Я первый раз слышу про какую-то эмиграцию в Америку», — заявил актёр.

Напомним, ранее сегодня в Instagram-аккаунте, посвящённом Алексею Панину, появилось фото якобы загранпаспорта артиста с американской визой и с подписью: «Билет в один конец».

Вместе с тем многие пользователи в комментариях усомнились в том, что актёр действительно может уехать из страны.