«Моральное днище»: мэрию Курска обвиняют в разрушении исторического дома

Курск, , 22:53 — REGNUM Мэрия Курска через суд пытается отказаться от противоаварийных работ по дому Беньковских. Об этом заявили активисты Курской региональной общественной организации «Культурно-просветительское общество «Возрождение».

Часть фасада скандального известного особняка Беньковских обвалилась в начале января 2019 года. Активисты обратились в врио губернатора Роману Старовойту, и мэрия Курска получила предписание до 15 марта провести противоаварийные работы в здании. Однако, по словам активиста Кирилла Киреева, городские чиновники обратились в Арбитражный суд Курской области с требованием признать предписание недействительным.

Общественники заявляют, что неоднократно обращались к чиновникам с просьбой спасти старинное здание. После их заявления было даже возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении исторического объекта. Из мэрии каждый раз приходил ответ, что ситуацию с домом контролируют.

«С 13 сентября мэрия ничего не сделала для сохранения этого и ещё ряда других исторических зданий. Мы это решительно осуждаем и считаем некомпетентными всех, кто продемонстрировал свою неспособность в решении этой ситуации. Желание отвертеться от исполнения предписания по сохранению старинного особняка демонстрирует всё моральное днище, на которое упала местная администрация», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

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