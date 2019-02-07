Суд арестовал замглавы администрации Рязани по делу о взятке

Москва, , 22:44 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы администрации Рязани Сергея Пашкевича в рамках уголовного дела о получении взятки. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашкевич был задержан сегодня на рабочем месте, после чего доставлен в Москву. Чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела о получении взяток руководством МУП «Детское питание».

Напомним, что директор муниципального предприятия «Детское питание» Александр Дворецкий подозревается в получении взяток от потенциальных подрядчиков, советник мэра Рязани Александр Зайкин — в организации получения взятки.

Следствие попросило суд поместить Пашкевича под стражу. Ходатайство следствия было судом удовлетворено, и чиновник отправлен под арест до 5 апреля.

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