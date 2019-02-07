Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Кадыров прокомментировал инцидент со своим представителем в Крыму

Общество

Конфликт произошел в одном из кафе города Саки

Кадыров прокомментировал инцидент со своим представителем в Крыму
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Грозный, 7 февраля 2019, 22:34 — REGNUM  Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что заместитель постоянного представителя чеченского лидера в Крыму Мурад Саидов был задержан за вымогательство. Соответствующее заявление Кадыров опубликовал сегодня, 7 февраля, в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что заместитель постпреда главы Чечни в Крыму Мурад Саидов был задержан после того, как полиция разняла драку в одном из кафе крымского города Саки (недалеко от Евпатории).

Уточнялось, что в кафе полиция застала около десяти вооруженных мужчин, которые избивали бизнесмена Ибрагима Алиева. Он якобы отказался отдавать Саидову долю в бизнесе, за что получил тяжкие телесные повреждения.

В ходе задержания у нападавших были обнаружены боеприпасы, несколько единиц стрелкового оружия, а также золотой пистолет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров факт конфликта подтвердил. Он отметил, что «оба участника инцидента — чеченцы», они были знакомы длительное время и поддерживали «деловые отношения». Эти отношения испортились из-за взаимных претензий по бизнесу, пояснил Кадыров.

Кадыров заверил, что конфликт будет урегулирован справедливо в строгом соответствии с действующим законодательством.

Что касается изъятого оружия, то оно, по словам Кадырова, травматическое, и все разрешения на него имеются. Саидова он назвал «одним из помощников постпреда на общественных началах».

Тем не менее Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову и постпреду в Крыму Исе Хачукаеву детально разобраться в ситуации.

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