В Курской области за год выявили 1763 коррупционных нарушения

Курск, , 22:05 — REGNUM В Курской области в 2018 году правоохранительными органами выявлено 188 преступлений коррупционной направленности, 64 из них связаны с взяточничеством. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Обвинительные приговоры вынесены в отношении 56 лиц: 11 глав муниципальных образований, шести должностных лиц правоохранительных органов, семи государственных и муниципальных служащих, 10 сотрудников государственных, муниципальных учреждений и предприятий. К реальному лишению свободы были осуждены девять человек, к другим применено наказание в виде штрафа, обязательных работ, лишения права занимать определенные должности и условных сроков.

За год было выявлено более 250 фактов ненадлежащего исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции должностными лицами органов власти и местного самоуправления. В целях возмещения ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями, заявлено 29 исков на сумму более 37 млн руб.

Всего в 2018 году было выявлено 1763 нарушения законодательства о противодействии коррупции. В целях их устранения внесено 701 представление, к дисциплинарной ответственности привлечены 748 человек. По протестам прокурора приведен в соответствие с законом 371 правовой акт. В суды направлено 42 заявления о восстановлении нарушенных прав граждан и интересов государства, на основании постановлений прокуроров возбуждено 25 уголовных дел, 45 лиц привлечены к административной ответственности.