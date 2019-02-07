Назван средний размер школьного взноса за ученика в России

Москва, , 21:35 — REGNUM Средний размер взносов, которые платят российским школам родители учеников, составляет 4,5 тысячи рублей в год. Об этом 7 февраля сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования «Общероссийского народного фронта».

Как уточняется, данная сумма не включает траты на учебники, рабочие тетради и питание в столовой, а речь идёт о средствах, собираемых на ремонт и обустройство школ, закупку материалов для бытовых нужд и другие подобные расходы.

Сообщается, что некоторым из родителей приходится оплачивать даже работу уборщиц и мастеров в школах.

Наряду с этим, согласно исследованию, родители школьников вынуждены всё больше тратить и на учебные пособия, которые по закону должны предоставляться учащимся бесплатно.

Как уточняется, в опросе, проведённом ОНФ, приняли участие более 1,6 тысячи человек из 84 субъектов Федерации (за исключением Ненецкого автономного округа).

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