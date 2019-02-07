Расстрелянный голландской полицией мужчина был «вооружен» игрушкой

Амстердам, 7 февраля 2019, 20:29 — REGNUM Расстрелянный полицией в центре Амстердама мужчина был «вооружен» игрушечной копией огнестрельного оружия, 7 февраля передает агентство Associated Press.
По сообщению прокуратуры, в инциденте у Центрального банка Нидерландов прослеживаются «признаки самоубийства».
Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля голландская полиция застрелила мужчину у здания Центробанка Нидерландов. По сообщениям очевидцев, полицейские выпустили по мужчине более 20 пуль.
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