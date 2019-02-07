Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Дерева обвиняют в мошенничестве

Москва, , 19:36 — REGNUM Расследование уголовного дела, фигурантом которого является бывший член Совфеда от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев, завершено. По его итогам в ведомстве объявили, что установлена причастность сенатора к совершению мошенничества, о чем ему и еще шестерым соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе СКР.

Как отметили в ведомстве, уголовное дело расследовалось более пяти лет. Следствие вели следователи управлений СКР по Карачаево-Черкесской Республике, Северо-Кавказскому и Центральному федеральным округам. Однако меры по привлечению к уголовной ответственности виновных в совершении преступления в полной мере не принимались.

В настоящее время следственные действия завершены, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела. После этого оно с обвинительным заключением будет направлено в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Дерев, учредитель, акционер и руководитель ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО фирма «Меркурий», был задержан весной 2018 года по подозрению в сокрытии от налогов около 110 млн рублей. Как установило следствие он создал организованную группу, в которую входили Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова, и совершил с ее помощью хищение бюджетных денежных средств путем незаконного возмещения НДС.

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