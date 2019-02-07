На Невский пятачок в Ленобласти можно будет добраться по воде

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 19:19 — REGNUM В мае 2019 года на Неве, у поселка Невская Дубровка в Ленинградской области, начнется строительство причала для больших пассажирских судов. Это позволит развивать новые туристические маршруты в регионе.

Кроме того, появление причала позволит добираться по воде к воинскому мемориалу «Невский пятачок», возведенному на месте жестоких боёв Великой Отечественной войны: здесь советские войска несколько раз пытались прорвать блокаду Ленинграда.

Управление по транспорту Ленинградской области намерено ввести новый причал в эксплуатацию уже в летнюю навигацию 2019 года.

Причал будет возводиться компанией-инвестором ООО «Конт», которая уже построила новые причалы на легких сваях-палах в других привлекательных для туристов местах Ленобласти: Старой Ладоге, Свирьстрое и крепости Орешек у Шлиссельбурга. Началось возведение аналогичного причала в Киришах, планируется — в Выборге.

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«Параллельно будет вестись строительство причалов в Киришах, новгородском селе Грузино и в самом Великом Новгороде. Таким образом будет частично воссоздан исторический водный маршрут «Из варяг в греки» по реке Волхов от Старой Ладоги до Великого Новгорода», — подтвердили ранее озвученные планы 7 февраля в правительстве Ленинградской области.

Проект возведения сети речных причалов для круизных лайнеров был запущен в Ленинградской области в 2017 году. Общий объем инвестиций со стороны компании «Конт» составит 1 млрд рублей.

По предложению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко все средства, поступающие в региональный бюджет от развития речного туризма, будут направляться на реставрацию и восстановление исторических памятников.

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