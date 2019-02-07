«Сердце лидера» в Ульяновске: молодёжи помогают создавать стартапы

Ульяновск, , 19:10 — REGNUM В Ульяновской области один из социальных проектов, созданных в рамках задания «Сердце лидера», направлен на обучение основам бизнес-проектирования, чтобы помочь молодёжи сделать первые шаги в бизнесе. Авторами проекта выступили полуфиналисты кадрового конкурса «Лидеры России» Аполлон Степанов и Юлия Савичева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурсанты из Ульяновска разработали и реализовали в рамках конкурса школу-семинар по обучению основам бизнес-проектирования. Выбор социального проекта определили опыт преподавательской и предпринимательской деятельности.

«Одно из направлений, которое нам интересно, — это бизнес в сфере высоких технологий. Мы прошли путь, что называется с нуля, создав собственное предприятие. Я сам учредитель трёх бизнесов, поэтому нам есть что рассказать и есть чем поделиться. Мы понимаем, что нужно молодому человеку для создания своего стартапа и что нужно, чтобы эти стартапы были успешны. В то же время одна из фундаментальных проблем в России — недостаток информации по созданию и развитию стартапа на всех его стадиях. Реализуя данный проект, мы частично пытались закрыть информационный вакуум для студентов, молодёжи. Наша задача была в сжатые сроки довести информацию и повысить мотивацию участников семинара», — сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Аполлон Степанов.

Полуфиналист кадрового конкурса «Лидеры России» подчёркивает, что за последние годы участвовали в реализации разных бизнес-проектов, пройдя всю процедуру регистрации новых предприятий, разобрались в формах поддержки со стороны государства, нюансах привлечения инвестиций.

«Мы теперь лучше, чем кто-то ещё, понимаем, насколько тяжело реализовать бизнес-проект, и что нужно в первую очередь для успеха. Эти знания, подкрепленные теорией, мы и передаем нашим слушателям», — говорит Аполлон Степанов.

Школа-семинар по заданию «Сердца лидера» включала в себя несколько информационных блоков — в частности, с участниками поделились опытом по научному проектированию и презентации проектов, рассказали об основах предпринимательской деятельности, видах и условиях получения государственной поддержки, источниках инвестиций. Лекторами выступили как известные в регионе теоретики — преподаватели ведущих вузов, так и практики — руководители бизнес-структур.

В перспективе проект может стать региональным, с созданием из семинаров полноценных образовательных циклов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу президента России Владимира Путина. В Приволжском федеральном округе приглашение в финал конкурса получили 34 участника из 12 регионов.