ОНФ подготовил рейтинг «зеленых щитов» России

Москва, , 18:59 — REGNUM Эксперты Общероссийского народного фронта составили рейтинг «зеленых щитов», которые на сегодняшний день созданы в 41 регионе России. В числе лидеров — Киров, Иркутск и Иваново. В конце рейтинга расположились Самара, Благовещенск и Воронеж. Общая площадь таких территорий составляет 950 тыс. га, что в два раза больше площади всех трех городов федерального значения (Москва, Севастополь, Санкт-Петербург) вместе взятых.

«Зеленый щит» — это природный каркас города, в который входят леса, реки, береговые линии, озера и пруды. Он создается для того, чтобы укрепить экологию города и защитить ее от негативного воздействия. Формирование таких территорий началось после вступления в силу в 2017 году закона, разработанного Народным фронтом. Документ, в частности, ограничивает вырубку деревьев вокруг муниципальных образований и городов федерального значения.

По словам эксперта Общероссийского народного фронта Дмитрия Миронова, рейтинг созданных «зеленых щитов» был составлен на основе соотношения площади «щита» с размером города.

«Сразу же после того, как наши эксперты разработали федеральный закон о «зеленом щите», который затем был принят и вступил в силу, региональные отделения Общероссийского народного фронта приступили к формированию лесопарковых зеленых поясов во всех 85 субъектах России. Нам удалось добиться создания «зеленых щитов» в 41 регионе общей площадью в 950 тысяч гектаров, что в два раза превышает площадь всех федеральных городов вместе взятых», — отметил Дмитрий Миронов.

По его словам, соотношение размера города и площади созданного «зеленого щита» способно дать оценку тому, насколько региональные власти добросовестно подходят к формированию зеленого пояса.

Площадь созданного «зеленого щита» вокруг Кирова больше самого города в десять раз и равна по площади 245 098 футбольным полям (175 тыс. га против 16, 9 тыс. га). Площадь «зеленого щита» Иркутска превышает площадь города почти в семь раз (190 тыс. га и 27,7 тыс. га соответственно). Этот «зеленый щит» смог бы вместить 266 106 футбольных полей. Лесопарковый защитный пояс Иваново по площади равен практически семи таким городам (площадь «зеленого щита» 71,6 га против площади города в 10 тыс. га). Далее идет Вологда, где защитный пояс по размерам превышает площадь города в 5,6 раз (площадь «зеленого щита» в 65,8 тыс. га против площади города в 11,6 тыс. га). Следующее место у Рязани, здесь природная территория больше города в три раза (68 тыс. га — площадь «зеленого щита» и 22,4 тыс. га — площадь города).

«С шестого по десятое место в рейтинге расположились те города, у которых площадь «зеленого щита» примерно равна площади города — Тамбов, Новосибирск, Омск, Тюмень, Барнаул», — отметил Дмитрий Миронов.

В остальных городах соотношение площади города к площади «зеленого щита» колеблется от 2 до 100 раз. В числе «аутсайдеров» — Воронежская область, где региональный закон о «зеленом щите» был принят без определения площади (в настоящее время региональная общественная плата поддержала предложение экспертов ОНФ по созданию «зеленого щита» вокруг города размером в 15,5 тыс. га); Благовещенск (площадь «зеленого щита» равна 19 га, что в 1 700 раз меньше площади города); Самара (площадь «зеленого щита» равна 262 га — в 206 раз меньше города).

Дмитрий Миронов добавил, что в тех городах, где площадь созданных лесопарковых зеленых поясов не отвечает необходимым природоохранным задачам в регионе, ОНФ будет добиваться их увеличения.

Напомним, 4 сентября 2015 г. предложение Народного фронта о создании «зеленых щитов» набрало более 100 тыс. голосов на сайте Российской общественной инициативы. После этого эксперты ОНФ разработали федеральный законопроект и добились его принятия в Госдуме. В 2016 г. документ был подписан президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным и вступил в силу с 2017 г. Закон ограничивает вырубку деревьев вокруг муниципальных образований и городов федерального значения. Он также содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают штрафы за нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе.

Для того, чтобы создать «зеленый щит», инициативная группа подает ходатайство в региональную общественную палату, которая после одобрения отправляет его в региональное законодательное собрание для окончательного решения по созданию «зеленого щита» в том или ином городе. Такими инициативными группами сейчас выступают региональные отделения Общероссийского народного фронта.