СМИ: В военных академиях США растет число изнасилованных курсантов

Вашингтон, , 18:47 — REGNUM В высших военных учебных заведениях США отмечен рост количества изнасилований, совершенных в отношении курсантов, сообщается 7 февраля в докладе Управления по стрессоустойчивости вооруженных сил при секретариате по кадрам и боеготовности Пентагона.

В частности, 747 человек, большинство из которых курсанты, заявили о «непристойных действиях в их отношении» и посчитали себя жертвами инцидентов сексуального характера.

В докладе отмечено, что по сравнению с предыдущим годом статистика демонстрирует рост таких правонарушений.

Пентагон планирует внедрить новую программу упрощения для жертв отчетности по инцидентам и формирования «уважения и дисциплины», усиления технических ресурсов контроля и активизации «помощи на местах».

При этом отмечено, что командование в этих случаях часто преследует заявителя-жертву, а не виновников насилия.

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