Четверг, 7 Февраля 2019 года
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СКР возбудил уголовное дело по факту избиения челябинкой своего сына

Общество

Также женщина привлечена к административной ответственности за побои

Челябинск, 7 февраля 2019, 18:32 — REGNUM  В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту причинения трёхмесячному мальчику тяжкого вреда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Мальчик в январе упал с рук своей матери и получил синяк. Кроме того, у него было выявлено врождённое заболевание. Со всем этим «букетом» его вместе с матерью госпитализировали вначале в больницу Магнитогорска, а затем — в областную детскую больницу. И уже в областной соседки по палате обнаружили, что женщина издевалась над своим сыном.

После повторного такого случая персонал разлучил мать и дитя. Сейчс с ребёнком находится отец, а женщина помещена в специализированное психиатрическое учреждение. За причинённые ребёнку побои органы полиции уже привлекли её к административной ответственности.

Также в ходе расследования следователи намерены дать оценку действиям медиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о произошедшем в больнице стало известно в начале февраля. Возник широкий резонанс. Заместитель министра здравоохранения области Виктория Сахарова заявила журналистам, что делать какие-либо выводы крайне преждевременно, а министр социальных отношений Татьяна Никитина пояснила, что до рождения мальчика семья не состояла на учёте в органах соцзащиты.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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