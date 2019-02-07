Сенатору Арашукову подберут другого сокамерника

Москва, , 18:30 — REGNUM Сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову подберут другого сокамерника. Такое решение было принято в Федеральной службе исполнения наказаний после жалобы находящегося в СИЗО сенатора, пишет РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 февраля, Арашуков пожаловался в ходе заседания Мосгорсуда на условия содержания под арестом. По его словам, он находится в одной камере с обвиняемым в терроризме. По мнению Арашукова, такое обращение с действующим сенатором недопустимо.

Между тем, как пояснили в пресс-службе ФСИН РФ, совместное содержание Арашукова с его соседом по камере не противоречит действующему законодательству, так как в перечень статей УК РФ, по которым обвиняется сокамерник сенатора, входит также статья, по которой выдвинуто обвинение самому Арашукову. Тем более, что решение суда по сокамернику не вступило в силу.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Московском городском суде сегодня проходило заседание по обжалованию ареста сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Он был задержан 30 января по обвинению в причастности к убийствам, участии в преступном сообществе и оказании давления на свидетеля. Решением суда сенатор был помещен в СИЗО «Лефортово».

Однако пребывание здесь Арашуков сравнил с нахождением в карцере. Он отметил, что недопустимо, чтобы действующий член Совета Федерации находился в одной камере с обвиненным в терроризме.

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