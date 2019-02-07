Избившая своего трёхмесячного сына челябинка помещена в психбольницу

Челябинск, , 18:16 — REGNUM Избившая своего трёхмесячного сына жительница Магнитогорска помещена в психиатрическую больницу. Об этом журналистам сообщили в управлении СКР по Челябинской области.

В областной детской больнице с ребёнком сейчас находится его отец, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мальчик упал с рук матери и получил травму головы. Его госпитализировали в больницу Магнитогорска, а затем перевели в областную детскую. С ним находилась его мать. Соседки по палате увидели, как она издевается над своим ребёнком, и сообщили об этом медикам. После повторного случая женщину перевели в специальное учреждение, а за ребёнком временно присматривал персонал.

Сейчас мальчик идёт на поправку.

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