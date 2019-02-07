Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Полиция Хорватии арестовала двоих корейцев за контрабанду угрей

Общество

Освобожденные угри переданы в зоопарк Загреба

Загреб, 7 февраля 2019, 18:12 — REGNUM  Полиция Хорватии арестовала двоих граждан Южной Кореи, пытавшихся вывезти из страны крупную партию деликатесных угрей, 7 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению стражей порядка, изъятая партия из 252 тыс. живых угрей оценивается в 180 тыс. евро ($204 тыс.). Освобожденные угри были переданы в зоопарк Загреба.

Деликатесные виды угрей, прежде всего «стеклянные угри», пользуются огромной популярностью в азиатских ресторанах.

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