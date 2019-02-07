Полиция Хорватии арестовала двоих корейцев за контрабанду угрей

Загреб, 7 февраля 2019, 18:12 — REGNUM Полиция Хорватии арестовала двоих граждан Южной Кореи, пытавшихся вывезти из страны крупную партию деликатесных угрей, 7 февраля передает агентство Associated Press.
По сообщению стражей порядка, изъятая партия из 252 тыс. живых угрей оценивается в 180 тыс. евро ($204 тыс.). Освобожденные угри были переданы в зоопарк Загреба.
Деликатесные виды угрей, прежде всего «стеклянные угри», пользуются огромной популярностью в азиатских ресторанах.
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