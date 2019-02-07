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Грудинин выиграл суд по иску акционеров «Совхоза имени Ленина»

Общество

Акционеры требовали взыскать с Грудинина в пользу совхоза около 2,1 млрд рублей

Красногорск, 7 февраля 2019, 18:01 — REGNUM  Арбитражный суд Московской области отклонил иск шестерых акционеров подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина», которые требовали взыскать с директора этого предприятия, бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина около 2,1 млрд рублей в пользу сельхозпредприяти.

Напомним, шестеро акционеров «Совхоза имени Ленина» требовали взыскать с Грудинина в пользу самого совхоза реальный ущерб в размере 1,1 млрд рублей и упущенную выгоду в размере около 1 млрд рублей.

Истцы считали, что ущерб был нанесен «Совхозу имени Ленина» сделкой по внесению совхозом в уставной капитал ООО «ТТ Девелопмент» в 2008 году двух земельных участков, рыночная стоимость которых оценивается в 1,1 млрд рублей.

В 2018 году арбитражные суды трех инстанций, а также Верховный суд России признали эту сделку незаконной. Упущенная выгода, по мнению истцов, равнялась стоимости прав пользования землей с 2008 по 2018 годы, в то время, когда она находилась в собственности «ТТ Девелопмент».

Однако суд к доводам истцов не прислушался. Судья Рустам Бирюков отказал в удовлетворении исковых требований.

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