Ростовские следователи заинтересовались изъятием детей из приюта

Ростов-на-Дону, , 17:49 — REGNUM Сотрудники следственного управления СКР по Ростовской области дадут правовую оценку органам опеки, которые изъяли детей из приюта и вернули кровным родителям. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 7 февраля.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что органы опеки Ростовской области посреди учебного года забрали несколько ребят из приюта и вернули в семьи, находящиеся в тяжёлой ситуации. В связи с этим следователи начали доследственную проверку.

«В ходе проверки следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц органов опеки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — уточнили в региональном управлении СКР.

ИА REGNUM напоминает, что источники утверждают, что изъятие детей из подмосковного центра «Покров» было совершено ради положительной статистики.

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