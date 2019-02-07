Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Ростовские следователи заинтересовались изъятием детей из приюта

Общество

В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям органов опеки

Ростов-на-Дону, 7 февраля 2019, 17:49 — REGNUM  Сотрудники следственного управления СКР по Ростовской области дадут правовую оценку органам опеки, которые изъяли детей из приюта и вернули кровным родителям. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 7 февраля.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что органы опеки Ростовской области посреди учебного года забрали несколько ребят из приюта и вернули в семьи, находящиеся в тяжёлой ситуации. В связи с этим следователи начали доследственную проверку.

«В ходе проверки следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц органов опеки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — уточнили в региональном управлении СКР.

ИА REGNUM напоминает, что источники утверждают, что изъятие детей из подмосковного центра «Покров» было совершено ради положительной статистики.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские органы опеки возвращают детей родителям ради статистики?

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