В «Роскосмосе» выявлены масштабные хищения государственных средств

Москва, , 17:36 — REGNUM В ходе аудиторских проверок, инициированных госкорпорацией «Роскосмос», были выявлены хищения в особо крупных размерах при реконструкции Пермского порохового завода и офиса госкорпорации в Москве. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Сообщается, что при проведении комплексной аудиторской проверки ФГУП «НПО «Техномаш», которая была инициирована генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным в сентябре 2018 года, были установлены признаки хищений денежных средств, направленных на реконструкцию Пермского порохового завода.

По данному факту уже 2019 году было возбуждено уголовное дело.

Ещё одного уголовное дело было возбуждено по материалам комплексной аудиторской проверки, проведенной в ФГУП «Звездный». Выяснилось, что при реконструкции штаб-квартиры «Роскосмоса» в Москве на улице Щепкина было выявлено хищение денежных средств в особо крупном размере.