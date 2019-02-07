Теплосеть Петербурга перешла на усиленный режим из-за перепадов температур

Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM «Теплосеть Санкт-Петербурга» перешла на усиленный режим работы в связи с перепадами температур и возможностью прорывов теплотрасс. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 февраля в компании.

Заметим, по данным синоптиков, к вечеру четверга 7 февраля температура за окном опустится до минус 10 градусов, а 8 февраля поднимется до нуля. В течение суток будут наблюдаться перепады от слабого минуса до оттепели. На выходных же потеплеет до плюс 3 градусов. В условиях таких перепадов особенно страдают трубы тепловых магистралей, которые в Петербурге сильно изношены.

«При изменении погодных условий производится регулирование температуры теплоносителя, которое приводит к повышению нагрузки на трубопровод, поэтому технологические нарушения не исключены. Наши оперативные бригады работают в режиме повышенной готовности и обеспечиваются дополнительной специализированной техникой для скорейшей ликвидации возможных дефектов», — заявил главный инженер «Теплосети» Антон Свиридов.

Компания также «убедительно просит» петербуржцев не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность и незамедлительно сообщать об этом по телефону 004 или 112.

Напомним, на сегодня почти 45% труб «Теплосети Санкт-Петербурга» считается изношенной, они отработали свой эксплуатационный срок. В среднем по городу эта цифра составляет 30%.

Минувшей осенью из-за прорыва трубы на Измайловском проспекте в кипятке заживо сварились два человека — срок эксплуатации этой трубы вышел еще в 2017 году, но его «искусственно» продлили до 2020 года, так как ремонтировать сети в городе не успевают.

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В 2019 году в Северной столице отремонтируют лишь 19 км труб, в то время как для полного избавление от изношенной инфраструктуры ежегодно нужно было бы чинить примерно по 100 км.

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