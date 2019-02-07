Дагестанский банк «Эльбин» оказался в шаге от банкротства

Махачкала, , 17:23 — REGNUM Процедура банкротства и конкурсное производство сроком на один год введены в отношении махачкалинского коммерческого банка «Эльбин». С иском о признании компании несостоятельной выступила госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе Арбитражного суда Дагестана.

Напомним, АО «Эльбин» нарушениями закона неоднократно привлекал к себе внимание Банка России и правоохранительных органов. В апреле 2018 года у организации была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В её деятельности были выявлены многочисленные нарушения в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, в банке проводились валютно-обменные операции без внесения их в бухгалтерский учет и отчетность, представляемую в ЦБ.

В июне 2018 года Арбитражный суд Дагестана принял решение о ликвидации банка «Эльбин». Ликвидатором была назначена госкорпорация АСВ. Позже, в июле, назначенная Банком России временная администрация по управлению заявила, что прежнее руководство и собственники банка обирали вкладчиков.

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