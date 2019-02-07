«Есть только два гендера»: стримера заблокировали за слова о трансгендерах

Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Стримершу с канала HelenaLive навсегда заблокировали на платформе Twitch. Причиной бана послужило «оскорбление сообщества трансгендеров», сообщает Dexerto.

В течение двух месяцев девушка получила три предупреждения на платформе. По словам стримерши, причиной блокировки стало её заявление о том, что с точки зрения биологии есть только два гендера: мужской и женский. При этом Хелена поддерживает сообщество трансгендеров и готова подтвердить свои слова на новой трансляции. Представители Twitch никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что ранее активного стримера с Twitch и сотрудника студии Hi-Rez Томаса Чунга арестовала полиция по подозрению в педофилии. Сообщается, что Чунг использовал специальный компьютерный сервис для общения с детьми и последующих встреч сексуального характера. Приговор пока не оглашён, но по законодательству штата стримеру грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

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