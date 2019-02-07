В Саранске суд запретил девушке пользоваться соцсетями восемь месяцев

Саранск, , 16:34 — REGNUM Суд в Саранске запретил 17-летней девушке пользоваться социальными сетями на протяжении ближайших восьми месяцев в качестве наказания за ложный донос. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Мордовии.

В суде было установлено, что в мае 2018 гола девушка обратилась в следственный отдел Саранска и заявила, что её якобы изнасиловал местный житель. Правоохранители приступили к расследованию, однако вскоре выяснилось, что никакого изнасилования не было. «Потерпевшая» просто написала заявление об изнасиловании, желая отомстить мужчине за то, что он отказался с ней общаться.

В итоге заявительница стала фигуранткой уголовного дела о заведомо ложном доносе.

Суд вынес ей довольно мягкое наказание. Судья посчитал, что девушка вполне может быть исправлена без назначения уголовного наказания, и уголовное дело против нее было прекращено. Но к 17-летней девушке были применены меры воспитательного воздействия в виде предупреждения и ограничения в использовании социальных сетей в интернете на восемь месяцев.