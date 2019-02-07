Самарские чиновники начнут худеть

Самара, , 16:27 — REGNUM В Самарской области стартует марафон по нормализации веса, поскольку лишний вес — серьезный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. В марафон «Живи легче» включатся команды региональных учреждений, первыми участниками проекта стали команды министерства имущества и департамента информационных технологий и связи, сообщили ИА REGNUM в областном минздраве.

«Участие в проекте в какой-то степени вызов для нашего общества и умный способ помочь людям заниматься фитнесом и правильным питанием, выбрать здоровый образ жизни», — полагает министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.

В рамках проекта трудовым коллективам предлагается принять участие в трехмесячном марафоне по снижению веса. Структурные подразделения администрации области уже согласились — в группы войдут по 10 человек.

Главврач самарского областного центра профилактики (ГБУЗ «СОЦП») Александр Муравец отметил, что подобные акции успешно реализуются в разных странах.

«На диету садятся целые города. Мы решили тоже попробовать и предлагаем всем желающим включиться в проект», — приглашает он.

Он добавил, что организованное похудение в составе групп является очень эффективным — люди в команде эмоционально подбадривают друг друга, соперничают и быстрее добиваются результата.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2013 году бывший губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, вернувшись из отпуска, велел всем чиновникам начать худеть.

«Как можно работать в спорткомитете и быть пузатым? Не сбросил вес — уходи из правительства», — пригрозил Бочкарев на тот момент заместителю начальника спорткомитета области Владимиру Жучкову. Сбросить вес предлагалось в течение двух-шести месяцев. Бочкарев добавил, что для тех, кто не может похудеть по состоянию здоровья, сделают скидку.

В 2014 году с аналогичной инициативой выступил бессменный глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил увольнять чиновников и депутатов Госдумы, вес которых превышает 80 кг.

«Сейчас весь мир борется с ожирением. Мы вводим стандарт — 80 кг. Все, что выше — чиновников с работы увольнять. И депутаты», — припечатал Жириновский и пообещал, что сам похудеет с 98 до 90 кг. При этом он не согласился признать взаимосвязь веса и роста и заявил, что «на рост нам наплевать».

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В 2018 году вынужденную диету в течение месяца выдерживал депутат Саратовской губернской думы Николай Бондаренко (КПРФ). Он поспорил с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой, утверждавшей, что на 3,5 тыс. рублей в месяц можно нормально питаться. Аргументация министра вызвала широкий общественный резонанс, чиновницу быстро уволили. А депутат в течение месяца проводил эксперимент, пытаясь прожить на эту сумму. В конце ноября он закончил опыт, объявив, что похудел на несколько килограммов, но далось это невероятно тяжело.