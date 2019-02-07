Уровень рождаемости в России в 2018 году сократился более чем на 5%

Москва, , 16:21 — REGNUM Уровень рождаемости в России в 2018 году снизился на 5,2%. Такие данные приводит 7 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Сообщается, что в 2017 году на 1000 человек населения приходилось 11,5 родившихся, а в 2018 году этот показатель снизился до 10,9. В целом рождаемость снизилась на 90,6 тысячи человек.

Всего, согласно приведённым данным, за год в стране родилось 1 млн 599 тысяч человек.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что в России в 2018 году впервые за последнее десятилетие было зафиксировано сокращение численности населения.

По данным ведомства, население страны в минувшем году сократилось почти на 87 тысяч человек и на 1 января 2019 года составило 146 793 744 человека.

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