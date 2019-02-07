В Южной Корее вскрыли контейнер с отходами, привезенный с Филиппин

Сеул, , 16:08 — REGNUM 7 февраля в Южной Корее вскрыли один из контейнеров с отходами, привезенных обратно в страну с Филиппин, сообщает YTN.

Согласно информационному источнику, в результате вскрытия контейнера были обнаружены все виды мусора: начиная с древесных отходов и заканчивая металлическими предметами, которые не подлежат вторичной переработке.

Ранее в Южную Корею было возвращено 1200 тонн отходов (51 контейнер), которые незаконно вывезли на Филиппины.

Предполагается, что на утилизацию отходов потребуется более 1 млрд вон (~$893,250). Однако существует вероятность, что контейнеры с отходами останутся в порту г. Пхёнтхэк надолго, так как администрация города совместно с министерством окружающей среды не достигли единогласия относительно стоимости утилизации отходов.

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