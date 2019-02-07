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Продажи треков Maroon 5 выросли в пять раз после провального концерта

Общество

Особенно заметно увеличение продаж тех шести песен, которые группа исполнила на Супербоуле

Вашингтон, 7 февраля 2019, 15:57 — REGNUM  После выступления группы Maroon 5 на 53-м Супербоуле (финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США по американскому футболу), которое многим поклонникам показалось провальным, продажи всех музыкальных треков группы выросли почти в пять раз (на 488%). Об этом 6 февраля сообщила газета The Independent.

Отмечается, что особенно заметно увеличение продаж тех шести песен, которые Maroon 5 исполнила на Супербоуле: Harder to Breathe, This Love, Girls Like You, She Will Be Love, Sugar и Moves Like Jagger. По имеющимся данным, продажи этих треков выросли на 587%.

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Напомним, некоторым поклонникам не понравилось, что лидер группы Адам Левин выступал на том концерте с голым торсом. Также Maroon 5 не удалось исполнить до конца песню Sweet Victory. Это просили сделать фанаты в честь ушедшего из жизни Стивена Хилленберга — создателя сериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

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