Продажи треков Maroon 5 выросли в пять раз после провального концерта

Вашингтон, , 15:57 — REGNUM После выступления группы Maroon 5 на 53-м Супербоуле (финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США по американскому футболу), которое многим поклонникам показалось провальным, продажи всех музыкальных треков группы выросли почти в пять раз (на 488%). Об этом 6 февраля сообщила газета The Independent.

Отмечается, что особенно заметно увеличение продаж тех шести песен, которые Maroon 5 исполнила на Супербоуле: Harder to Breathe, This Love, Girls Like You, She Will Be Love, Sugar и Moves Like Jagger. По имеющимся данным, продажи этих треков выросли на 587%.

Напомним, некоторым поклонникам не понравилось, что лидер группы Адам Левин выступал на том концерте с голым торсом. Также Maroon 5 не удалось исполнить до конца песню Sweet Victory. Это просили сделать фанаты в честь ушедшего из жизни Стивена Хилленберга — создателя сериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

