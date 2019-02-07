Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Панин намекнул на эмиграцию в США строчками из Лермонтова

Общество

Панин разместил в своем аккаунте фотографию загранпаспорта с визой США и подписью «Прощай, немытая Россия…»

Москва, 7 февраля 2019, 15:52 — REGNUM  Российский артист Алексей Панин разместил в своем аккаунте в Instagram фотографию загранпаспорта с визой США, дополнив пост строчками из стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия…»

Кроме того, актер сопроводил фотографию подписью «one way ticket», что с английского переводится как «билет в один конец». Однако в комментариях пользователи усомнились в отъезде актера, поскольку виза, по их мнению, не является иммиграционной.

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Напомним, актер известен своими эпатажными выходками. Так, в августе прошлого года он учинил пьяный дебош в самолете рейса Симферополь — Москва. В сентябре — назвал граждан России «умственно ограниченными» и заявил о желании покинуть страну, пообещав «приезжать на родину для заработка».

В декабре актер опубликовал в своем Instagram запись движения по пешеходной улице в Москве на внедорожнике Gelandewagen.

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