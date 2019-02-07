Панин намекнул на эмиграцию в США строчками из Лермонтова

Москва, , 15:52 — REGNUM Российский артист Алексей Панин разместил в своем аккаунте в Instagram фотографию загранпаспорта с визой США, дополнив пост строчками из стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия…»

Кроме того, актер сопроводил фотографию подписью «one way ticket», что с английского переводится как «билет в один конец». Однако в комментариях пользователи усомнились в отъезде актера, поскольку виза, по их мнению, не является иммиграционной.

Читайте также: Актер Панин обругал жителей России и решил эмигрировать

Напомним, актер известен своими эпатажными выходками. Так, в августе прошлого года он учинил пьяный дебош в самолете рейса Симферополь — Москва. В сентябре — назвал граждан России «умственно ограниченными» и заявил о желании покинуть страну, пообещав «приезжать на родину для заработка».

В декабре актер опубликовал в своем Instagram запись движения по пешеходной улице в Москве на внедорожнике Gelandewagen.

Читайте также: Панин планирует приезжать в Россию «только за деньгами»